مستثمر اجنبي يعرض على متضررين من استثماراته شراء منازلهم



06:26 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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تعرضت نحو 30 امرأة حامل للإجهاض، وحدث عدد من حالات النفوق للماشية بقرية السمير بولاية الجزيرة، وأرجع مواطنون السبب إلى نبات الرودس الذي زرعه مستثمر داخل أراضي مشروع يتبع الشركة العربية.

وأبلغ مواطنون أن سلطات محلية الكاملين تجاهلت شكاوى المواطنين وتضررهم من الرودس الذي تسبب في توالد البعوض بالقرية، التي تبعد 40 متراً فقط من المشروع.

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية بالقرية مجدي حسن: “إن الرودس تسبب في أضرار بالغة للقرية، وإنهم تعرضوا لحديث استفزازي من المستثمر الذي عرض عليهم شراء منازلهم”.

وكشف مجدي عن اتصالات جرت بين المواطنين ومعتمدية الكاملين دون الوصول إلى حلول مرضية، وأضاف: “أن الخدمة الوحيدة التي قدمتها إدارة الصحة بالمحلية القيام بحملات رش بمبيد تسبب في أضرار كارثية، مثل: الأزمات والسعال

