مساعي حكومية لإغلاق المراكز والمدارس السودانيه بجمهورية مصر

كشف مصدر عليم ، بأن الملحق الثقافي لسفارة السودان بالقاهرة ،يسعى لإغلاق المراكز والمدارس السودانيه بمصر ، بحجة تنظيم العمليه التعليميه ..الا ان حقيقة الامر انه يعمل علي فسح المجال لمدارس منظمة الدعوة الإسلامية واجهة الإخوان المسلمين في السودان واستثماراتهم في مجال التعليم . وقال المصدر سوف يكون لقرار الاغلاق نتائج سيئه علي أوضاع اسر اللاجئين السودانين بمصر ، اذ يبلغ عددهم (٣٣)الف لاجئ مسجل لدي المفوضية..وهم يشكلون (٨)ألف أسرة.... ودعا النشطاء العمل على مناهضة اغلاق المدارس السودانيه والمراكز المجتمعيه، وإيجاد صيغه لاستمرارها ، باعتبار التعليم حق من حقوق الإنسان . واضاف: علي الدولة المضيفه (مصر) مسئوليات قانونيه واخلاقيه لحمايه حق اللاجئين في التعليم ، وإلزام السفارة السودانية باحترام هذا الحق ، وفقا للمادة (٦٠) من القانون الدولي لتنظيم عمل البعثات الدبلوماسية..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة