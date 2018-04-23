مساعي حكومية لإغلاق المراكز والمدارس السودانيه بجمهورية مصر



08:00 PM April, 23 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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كشف مصدر عليم ، بأن الملحق الثقافي لسفارة السودان بالقاهرة ،يسعى لإغلاق المراكز والمدارس السودانيه بمصر ، بحجة تنظيم العمليه التعليميه ..الا ان حقيقة الامر انه يعمل علي فسح المجال لمدارس منظمة الدعوة الإسلامية واجهة الإخوان المسلمين في السودان واستثماراتهم في مجال التعليم .

وقال المصدر سوف يكون لقرار الاغلاق نتائج سيئه علي أوضاع اسر اللاجئين السودانين بمصر ، اذ يبلغ عددهم (٣٣)الف لاجئ مسجل لدي المفوضية..وهم يشكلون (٨)ألف أسرة....

ودعا النشطاء العمل على مناهضة اغلاق المدارس السودانيه والمراكز المجتمعيه، وإيجاد صيغه لاستمرارها ، باعتبار التعليم حق من حقوق الإنسان .

واضاف: علي الدولة المضيفه (مصر) مسئوليات قانونيه واخلاقيه لحمايه حق اللاجئين في التعليم ، وإلزام السفارة السودانية باحترام هذا الحق ، وفقا للمادة (٦٠) من القانون الدولي لتنظيم عمل البعثات الدبلوماسية..