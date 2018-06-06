مساعد رئيس الجمهورية: العلاقات مع إثيوبيا إستراتيجية



04:32 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



قال مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، إن العلاقات السودانية الإثيوبية إستراتيجية ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعياً دول القارة الأفريقية للاستفادة من هذه التجربة.



والتقى مساعد الرئيس بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس، السفير الإثيوبي بالخرطوم مولوجيتا زودي، بحضور وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، وناقش اللقاء تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة وتبادل المصالح المشتركة لخدمة الشعبين.



وقال إبراهيم إن العلاقات السودانية الإثيوبية تعتبر علاقات متميزة ومثالاً لحسن الجوار في القارة الأفريقية.



من جهته، قال زودي إنه سيعمل خلال فترة عمله بالسودان لتطوير العلاقات بين البلدين والاستفادة من رغبة قيادة البلدين في تطوير هذه العلاقات ودعمها، وأضاف "إن مجالات التعاون كبيرة وواسعة بين البلدين".