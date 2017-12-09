مساعد الرئيس: سنخرس الألسن التي تنادي بالتطبيع



04:35 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

تظاهر مئات السودانيين وسط الخرطوم، أمس (الجمعة)، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتراف بلده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، بينما طلبت السفارة الأمريكية في الخرطوم من رعاياها توخي الحذر حيال الاحتجاجات. وقال مساعد الرئيس إبراهيم السنوسي، مخاطباً المصلين في مسجد الخرطوم الكبير، إن السودان على استعداد للدعم المالي والعسكري والجهاد بالنفس، وزاد: “إذا دعمناهم مالياً أو عسكرياً لا تتحدثوا وتقولوا إن السودان أولى وأحوج”. وتابع: “نحن أهل (الإنقاذ) ومن مؤسسيها ولن نسمح لعميل بيننا”. وقال: “نحن كحكومة حركة إسلامية ووفاق وطني ضد التطبيع مع إسرائيل، وسنخرس كل الألسن التي تنادي بالتطبيع معها، ولن يحدث ذلك ونحن أحياء على هذه البسيطة، وإلا بعدها سنقطع أشلاء يتقاذفنا الطير”.

* مجلس الأمن يجتمع بشأن القدس

اجتمع مجلس الأمن الدولي، أمس (الجمعة)، في جلسة طارئة بدعوة من ثماني دول، لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأثار قرار ترامب غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي، ورفضاً عاماً من شركاء واشنطن. وقال دبلوماسي رداً على سؤال بشأن النتيجة المتوقعة للاجتماع، إنها ستكون (عزلة) واشنطن في هذا النزاع في حين قال آخر (لا شيء).

وحذر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، من خطر حدوث تصعيد عنيف بسبب قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.