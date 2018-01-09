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مسار: ما حدث من زيادات في الموازنة لم تتم إجازته في البرلمان

09-01-2018, 02:57 PM

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تاريخ التسجيل: 15-04-2014
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مسار: ما حدث من زيادات في الموازنة لم تتم إجازته في البرلمان

    02:57 PM January, 09 2018

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    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
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    البرلمان : عمر دمباي
    هاجمت البرلمانية سهام حسن وزارة المالية، وقالت إن أسعار السوق غير واقعية وغير مبررة خاصة وأن الزيادة في سلع أساسية، مضيفه أن هناك زيادات من قبل التجار فقط، مطالبه بضرورة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وإيجاد وسيلة لدعم الأسر الفقيرة، ودعت لإعادة بطاقة التموين، وتقدمت سهام خلال جلسة البرلمان أمس بمسألة مستعجلة لوزير المالية لإستفساره عن الأمر. من جانبه هاجم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبدالله مسار وزير المالية، وقال إن الوزير قدم في الميزانية دعماً للقمح بـ (3) ملايين و(4) ملايين للكهرباء و(18) مليون للمحروقات، وأضاف مسار في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، طبقاً للميزانية يجب أن لا تكون هناك زيادة للرغيف والمحروقات والكهرباء، وتساءل مسار (الزيادة جاءت من وين)، وتعهد بمساءلة لجنة القطاع الاقتصادي للميزانية، وأبدى مسار استغرابه مما حدث للموازنة وقال (يا يكون وزير المالية كذاب، وذكر حديث غير صحيح في الميزانية أو أن الوزير طبق شيئاً دون أن يعود إلينا في البرلمان لأن ما حدث لم تتم إجازته)
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