مسؤولون كبار في الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يجتمعون مع قادة معسكر زمزم



09:56 PM April, 11 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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زار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بييرلاكروا، ومفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر يوم الاثنين . واجتمع وكيل الامين العام مع قادة النازحين بالمعسكر وطرح لهم اسئلة حول العودة الطوعية والاسباب التي تحول دون ذلك. وقال احد مشائخ المعسكر لراديو دبنقا ان النازحين ابلغوا المسؤول الاممي والافريقي ان الامن لايزال غير متوفر في الاقليم والمستوطنيين الجدد لايزالون في اراضيهم والسلام غير موجود على الارض الامر الذي يجعل من العودة لقراهم غير ممكنة. وقال ان النازحين طالبوا في الاجتماع بضرورة نزع سلاح المليشيات و توفير الغذاء للنازحين الذين يعانون من شبح المجاعة و وقال ان النازحين طالبوا الوفد بالعمل على تحقيق سلام شامل عندها سيعودون الي قراهم

وفي زالنجي طالب والي وسط دارفور جعفر عبد الحكم الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي لإعادة تقييم بقاء مكتب بعثة اليوناميد بمدينة مكجر وسحبها من المنطقة، وقال عبدالحكم لدى مخاطبته الإجتماع المشترك بين لجنة أمن الولاية ولجنة المراجعة الإستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور( اليوناميد) الزائرة بمدينة زالنجي امس قال (إذا كان معيار سحب مواقع البعثة من دارفور هو توفر الأمن والإستقرار للمناطق المعنية فإن مكجر تأتي في مقدمتها حيث تشهد إستقرارا أمنيا كبير، وأنه لا حاجة لتواجد البعثة فيها). وناشد الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والخيريين والمنظمات الإنسانية بدعم برنامج العودة الطوعية بالمشروعات التنموية والخدمات وبالمساهمة في تأسيس مقرات المؤسسات والهيئات الخدمية في جبل مرة وغيرها من مناطق العودة بولاية وسط دارفور.