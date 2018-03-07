مرض الكوليرا لا يزال في ارتفاع متسارع بمناطق نيرتتي وغرب جبل مرة

لا تزال الاسهالات المائية الحادة التي يشتبه بأنها كوليرا متفشية في قري نيرتتي ومناطق غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور وسجل مركزا العزل الطبي بكل من نيرتتي وكويلاء أمس الثلاثاء ( 4 ) حالات إصابة جديدة ليصل بذلك عدد الحالات المحتجزة في المركزين حتى أمس (22) حالة إصابة مشتبه بأنها كوليرا. وناشد ناشط في العمل التطوعي بولاية وسط دارفور المنظمات ووزارة الصحة بتكثيف التحرك والوصول الى القرى النائية ورفع معدلات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من انتشار المرض.
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