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مدينة بورتسودان شهدت ليلة الإفتتاح فعاليات مهرجان محجوب شريف للشعر تتواصل بعدد من المدن

22-03-2018, 11:20 PM

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مدينة بورتسودان شهدت ليلة الإفتتاح فعاليات مهرجان محجوب شريف للشعر تتواصل بعدد من المدن

    11:20 PM March, 22 2018

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    تتواصل فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان محجوب شريف للشعر بمختلف المدن، وتنتقل الفعاليات يوم غد الجمعة 23 مارس إلى قرية أبو عدارة بريفي الحصاحيصا حيث يقام يوم مفتوح بمشاركة منظمة رد الجميل وجمعية قوس قزح الثقافية وشباب القرية. ويتضمن البرنامج مباراة كرة قدم على كاس محجوب شريف، ومهرجان للطقل، ويختتم بسهرة شعرية وغنائية يشارم فيها الشعراء أزهري محمد علي، نجاة عثمان، عاصم الحزين، بدر الدين صالح، عبد الرحمن عبد الفضيل، مي محجوب شريف، إسماعيل حسن والفنان شمت محمد نور.
    وتحتفل مدينة القضارف يوم السبت 24 مارس بالمهرجان بالتنسيق مع منتدى شروق الثقافي مع الشعراء مدني النخلي ومصعب الرمادي والفنان الواثق الأمين وذلك بمنتزه الجيش العائلي. وتشهد مدينة سنار ليلة أُخرى يوم الثلاثاء 27 مارس، ويختتم المهرجان يومي الأول والثاني من أبريل بالخرطوم.
    وقد أقيمت ليلة الإفتتاح مساء أول أمس الأربعاء 21 مارس بدار إتحاد الأدباء والفنانين بمدينة بورتسودان بمشاركة الشعراء قاسم أبوزيد، إيمان آدم، حكيم باشا وإبراهيم التوم. ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار "تحيي تعيشي لا مقهورة لا منهورة"
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