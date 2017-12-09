مدير مصنع تمور النيل:التمور السودانية بإمكانها منافسة الأصناف العالمية

04:51 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

Sudan News Agency-Khartoum-Sudan

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الخرطوم 9-12-2017(سونا) - أكد محمد عبدالرازق احمد مدير مصنع ( تمور النيل ) ومدير الجودة الشاملة للشركة الافريقية للتطوير والتنمية أن التمور السودانية خاصة القنديلة والكلمة تستطيع أن تنافس في أسواق التمور العالمية كأفضل الأصناف اذا اتبع المنتجون سياسة تطويرية من المزرعة حتى التصنيع .

وقال في تصريح ( لسونا) إن مصنع ( تمور النيل ) يتابع الجودة في كل المراحل من الحقول الي المستهلك، مبيناً أن شركة افريقيا هي إحدى شركات الراجحي الدولية للاستثمار اقامت مشاريع اجتماعية لتنمية المواطن بنهر النيل والشمالية بداية بانشاء معمل انسجة لاستنباط نوعيات جديدة كالمجدول كأفضل صنف في العالم.

وقال إن المعمل والمصنع يستنبطان فسائل ممتازة تقدم للمزارعين باسعار رمزية ويتم متابعة المزارعين في العمليات الفلاحية التى تصل لحوالي 22 معاملة لتصبح ذات جدوى عالية لتغطية السوق المحلي وباسعار مناسبة وتوفيرها في اوقات الطلب العالي كرمضان والأعياد والمناسبات.

وأضاف أن المزارع قد استفاد خاصة وأن اسعار التمور هذا العام كانت مرتفعة.

وقال إن المصنع في بربر سيوفر التمور الجيدة وبتقنية عالية ووعد بانطلاق وتنمية وتطوير التمور السودانية، مشيراً إلى الجهود التي بذلت حيث تم حصر كل المزارع واقامة خمسة مراكز تجميع بالولايتين مزودة بمواعين لقياس التمور والمفارش المتطورة ومعايير الفرز حيث هنالك عشرة معايير للفرز واذا وجد خلل يتم توجيه المزارع بغرض التجويد، وبعد شراء التمور ترحل للمصنع في سيارات مبردة ويتم الفحص والوزن.

وفي اول مرحلة من مرحلة التصنيع يتم فرز التمور في جهاز هزاز لازالة الاتربة والبقايا ثم الفرز اليدوي بشروط صحية صارمة تليها غسيل التمور ثم التخفيف والتدريج وتصنف حسب الجودة بالدرجات الممتازة والثانية والثالثة ولكل درجة خط معين ليتم التعبئة من 500 جرام ثم كيلو و3 كيلو و10 كيلوات وذلك في اطباق وكراتين بجانب التعبئة المفرغة من الهواء لتمور العجوة كاول مصنع من نوعه في هذا المجال ، اضافة الى خط انتاج العجينة وقال سنكون رواد فيه بجانب خطوط للتمر بالفستق والفول السوداني ، مؤكداً تطبيق الجودة في كل المراحل. واوضح انه سيتم اقامة مراكز توزيع العام المقبل وادخال مناديب تسويق للصادر.

وحول مشاركتهم في المهرجان الدولي الاول للنخيل والتمور السودانية قال لاول مره نشارك في المعرض وابدى عن رضائهم عن الجهات المنظمة، مشيرا إلى الاقبال الكبير من قبل الجمهور الزائر الذين عبروا عن غعجابهم بماتم عرضه.

وكشف عن ادخالهم هذا العام نظام الزراعة العضوية بالمزارع ونظام ثروات الغذاء عام 2018 م.

وقال " نعمل بخطة علمية لنصبح روادا في التصنيع الغذائي خاصة التمور " . |Articles |News |مقالات |بيانات