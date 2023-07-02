مدير عام المزرعة الانتاجية لكنانة : 12 ألف رأس من العجول صادر للسعودية ودول الخليج وقطر لمنافسات

الخرطوم 7/2/2023 عبد الكريم ابراهيم استعرضت اللجنة العليا لمعرض صنع في السودان الدوره رقم (13) في اجتماعها اليوم بوزارة الصناعة برئاسة م.بتول عباس عوض علام وزير الصناعة المكلف استعرضت التقرير الختامي لمعرض صنع في السودان في دورته رقم (12) بغرض الوقوف على السلبيات ومعالجتها واصطحاب الإيجابيات وتعزيزها بما يخدم انجاح الدورة الحالية قدمته الأستاذه نهى محمد احمد داؤود عضو اللجنة ، وأمن التقرير على اهداف المعرض المتمثلة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعريف بالمنتجات الصناعية الوطنية بجانب عرض امكانيات القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية الجديدة وكذلك ابراز دور وزارة الصناعة وسياساتها وخططها بالإضافة الي اتاحة الفرص لصغار المنتجين لتسويق منتجاتهم والتعريف برواد الأعمال والمبتكرين ومجالاتهم ، ونادت توصيات التقرير بضرورة تسجيل اسم معرض صنع في السودان كعلامة مختصة لوزارة الصناعة ، بجانب تفعيل قيام المعرض بولايات السودان المختلفة بالتنسيق مع ادارات الصناعة بتلك الولايات. المجتمعون أمنوا على تقديم تصور لخطط اللجان الفرعية واستعراضها خلال اجتماع اللجنة القادم . وكان قد شارك في الإجتماع مديرو الإدارات بوزارة الصناعة الي جانب مدير الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ، مدير ادارة المعارض بوزارة التجارة والتموين ، وممثل مركز البحوث والأستشارات الصناعية بالحلفايا. يذكر ان اللجنة العليا لمعرض صنع في السودان كانت قد حددت الفترة (16-27) مارس القادم موعدا لإنطلاقة بدء فعاليات المعرض بأرض المعارض ببري .
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