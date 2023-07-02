مدير عام المزرعة الانتاجية لكنانة : 12 ألف رأس من العجول صادر للسعودية ودول الخليج وقطر لمنافسات

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02-07-2023, 00:19 AM

عبد الكريم ابراهيم
<aعبد الكريم ابراهيم
تاريخ التسجيل: 08-14-2022
مجموع المشاركات: 14

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مدير عام المزرعة الانتاجية لكنانة : 12 ألف رأس من العجول صادر للسعودية ودول الخليج وقطر لمنافسات

    00:19 AM February, 06 2023

    سودانيز اون لاين
    عبد الكريم ابراهيم-السودان
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    مدير عام المزرعة الانتاجية لكنانة : 12 ألف رأس من العجول صادر للسعودية ودول الخليج وقطر لمنافسات كأس العالم الأخيرة.
    كشف المدير العام للمزرعة الإنتاجية والغابات لشركة سكر كنانة د.محمد خير عبد الرحمن عن انتاج كنانة ل 12 ألف رأس من العجول لإنتاج اللحوم خلال العام السابق تمكنت من تصديرها للسعودية ودول الخليج ، مصر مؤكدا تصدير عددية كبيرة منها لقطر خلال منافسات كأس العالم الأخيرة ووصف الكمية المصدرة بأنها مطابقة للمواصفات المطلوبة للصادر الحي وقال ان كنانة تخطط لقيام مصنعا متكاملا للحوم تبدأ في انشاءه خلال الأشهر القليلة القادمة اضفاءا للقيمة المضافة وتعظيما للعائد مضيفا تزويده بمصنع للجلود واوضح ان كنانة تمتلك مزرعة تسمين تستوعب في الدورة الواحدة 10 إلف رأس من العجول لانتاج اللحوم في العام مضيفا ان المزرعة تنتج 20 ألف رأس لعجول التسمين.
    وابان خلال زيارة وزير الصناعة لكنانة في تصريحات صحفية ان الزيارة لها مدلولات عديدة تسهم اسهاما فعالا في رفع الروح المعنوية للعاملين لزيادة الانتاج والانتاجية ، واشار الي ان المزرعة الانتاجية تتكون من وحدات عديدة تشمل وحدة الدواجن ، الألبان ، التسمين ووحدة الانتاج النباتي والغابات .
    واكد ان مزرعة الدواجن تنتج الآن 4200 طبق من بيض المائدة في اليوم نخطط لإنتاج 6200 طبق في اليوم خلال شهر مايو القادم مبينا ان الإنتاج قد وصل ولايات الخرطوم ، شمال كردفان ، النيل الأزرق بجانب تغطية ولاية النيل الأبيض بجانب مزرعة لانتاج الفراخ اللاحم تشمل 11 حظيرة تستهدف هذا العام انتاج 45 مليون بيضة في العام وعن الألبان قال ان المزرعة تنتج 7.5 طن لبن في اليوم وكذلك امتلاك الشركة لمجزر للفراخ اللاحم يستوعب 1100 ألف فرخة في الساعة تعمل الشركة على تطويره لذبح 2200 ألف فرخة في الساعة .
    وعن القسم النباتي تحدث د.محمد خير قائلا : مستمرين في زراعة الموز ، القريب فروت ، المانجو والتي قطعنا فيها شوطا بعيدا بجانب زراعة الفراولة التجريبية في البيوت المحمية وسنتوسع في زراعتها الخارجية شهر سبتمبر القادم والآن معمل الأجهزة يجهز في الشتول ومستهدفين بها زراعة وانتاج الفراولة بمستوى تجاري في النظام المفتوح خارج البيوت المحمية تعد طفرة في المجال الانتاج النباتي ، والموز تجربته كانت ناجحة بدأنا بي 20 فدان قبل سنتين وهي منتجة الآن شجعتنا للتوسع في زراعة الموز ، وزرعنا الآن 500 فدان جزء كبير سيدخل الانتاج هذا العام ، المانجو زرعنا 24 ألف شجرة جزء كبير سيدخل الانتاج هذا العام وفي خطة كنانة المستقبلية نستهدف انتاج الفاكهة بغرض الصادر خاصة الموز والمانجو و تصنيع مركزات العصائر الجاهزة وكنانة تمتلك كل مقومات الدخول في هذا المجال .



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