مدير عام الشرطة يرفع حصانة عقيد شرطة طبيب يدير عيادة عشوائية غير مرخصة

04:13 AM December, 25 2017 سودانيز اون لاين

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رابط مختصر أصدر مدير عام قوات الشرطة قراره بخصوص طلب وزارة الصحة برفع الحصانة عن العقيد شرطة طبيب عبدالعظيم حسين خلف الله،وكان نصه (قامت الادارة العامة للشؤون القانونية بالدراسة وأبدت رأيها من خلال الإجراءات ومجلس التحقيق وتوصلت الى ان الفعل الذي ارتكبه العقيد ليس له علاقة بواجبه الرسمي ولَم يكن بسببه فلاتنطبق عليه المادة (٢/٤٥)من قانون الشرطة لسنة ٢٠٠٨ وبالتالي لايتمتع بحصانة،،تأسيسا على ماتقدم نرجو السير في الإجراءات وقيد الدعوى الجنائية)

وبناءا على خطاب مدير عام قوات الشرطة للنائب العام،وجه رئيس النيابة العامة المفوض قرار بالسير في الإجراءات ،والعمل على هديه في جميع الدعاوي المقامة في مواجهة المذكور والمتعلقة بذات الوقائع.

العقيد طبيب يواجه عدة بلاغات من وزارة الصحة ولاية الخرطوم بنيابة حماية المستهلك، وبلاغ إساءة لموظف عام بنيابة بحري المدينة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان العقيد طبيب يمارس العمل الطبي كاختصاصي مسالك بولية بعيادة غير مرخصة بشارع الحوادث بحري،ويعترض الفرق الفنية للتفتيش وذلك بوضع حراسة شرطة امام باب العيادة،وقام بطرد فرق التفتيش عدة مرات مستغلا صفته بقوله انه عقيد شرطة،وفرق التفتيش المطرودة في كل زياراتها مكونة من أطباء من ادارة المؤسسات العلاجية الخاصة وضابط من مباحث حماية المستهلك بصحبة أفراد من المباحث.

آخر زيارة تفتيشية تمت للعيادة العشوائية التي يديرها العقيد شرطة كان بالامس الأحد الموافق ٢٤/١٢ الساعة التاسعة مساءا،وذلك بعد قرار مدير عام قوات الشرطة بعدم تمتعه بحصانة في عمله الخاص.

دخل فريق التفتيش المكون من ضابط وأفراد شرطة من مباحث حماية المستهلك وأطباء وزارة الصحة كجهة فنية،وكان بحوزتهم امر تفتيش من نيابة حماية المستهلك،الا ان العقيد طبيب رفض الامتثال لامر التفتيش الصادر من النيابة مستغلا صفته عقيد شرطة وقام بمعارضة فريق التفتيش وطردهم.

تم فتح بلاغ معارضة في مواجهته بنيابة بحري المدينة،وتم اتخاذ إجراءات قانونية بنيابة حماية المستهلك.

وأبدى مدير المؤسسات العلاجية أسفه ،بعدم التزام بعض الاطباء النظاميين بالقوانين وهم قدوة تطبيق القانون وحماة القانون،كما أشار الى أنه يجب ان تكون هنالك ضوابط للحراسات الخاصة،مثلا التأكد من شرعية المنشأة المراد حراستها،وترخيصها من الجهات الحكومية كشرط لإعطاء حراسة خاصة فمثل هذه العيادة العشوائية غير المرخصة محروسة بحراسة خاصة من أفراد الشرطة،فهل يمكن إعطاء حراسة خاصة لصيدلية غير مرخصة تبيع الدواء الفاسد،حتى لو كان يديرها صيدلي مؤهل؟؟؟!! |Articles |News |مقالات |بيانات