نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
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مدير جهاز الأمن التقى قيادات من الحزب الشيوعي قوش: لن نسمح لأي حزب مسجل بالتحالف مع حملة السلاح

05-04-2018, 06:05 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1781

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مدير جهاز الأمن التقى قيادات من الحزب الشيوعي قوش: لن نسمح لأي حزب مسجل بالتحالف مع حملة السلاح

    06:05 PM April, 05 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم:الصيحة

    أصدر جهاز الأمن والمخابرات الوطني بياناً حول اللقاء الذي تم أمس بين مديرعام الجهازالفريق أول مهندس صلاح عبد الله "قوش"، وقيادات الحزب الشيوعي داخل وخارج المعتقل وذلك بمباني الجهاز ، وأكد البيان أن اللقاء تم بمبادرة من المدير العام بغرض التعرف على أوضاعهم داخل المعتقل وتأكيداً لرسالة الرئيس عمر البشير بطرح الحوار الوطني لكل الأحزاب ، وأكد قوش في بيانه أنه كمدير عام الجهاز سائر في اتجاه الحوار بين كل مكونات القوى السياسية ، مشيراً إلى أن الدولة لديها إرادة قوية لمحاربة الفساد ، وإقامة الحكم الراشد موضحاً أن المهددات الأمنية الآن تنحصر في الأزمة الاقتصادية والصراعات الإثنية والعرقية.

    وأكد مديرعام الجهاز أن الدولة لن تسمح لأي حزب سياسي مسجل وفق القانون والدستور بالتحالف مع أي جهة حاملة للسلاح، مشيراً إلى أن إطلاق سراح المعتقلين قرار تتخذه الدولة دون إملاء من أية جهة وأنه يتم حين يحين وقته.

    وتوقّع الحزب الشيوعي السوداني أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين في غضون (48) ساعة حسب معطيات اللقاء.وقال الحزب في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي أمس تلقت (الصيحة) نسخة منه إن اللقاء شارك فيه صديق يوسف فضلاً عن كل من سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب، الحارث أحمد التوم، صدقي كبلو، صالح محمود، علي الكنين المعتقلين لدى جهاز الأمن منذ أكثر من شهرين.

    وأكد الحزب الشيوعي حسب البيان أهمية استمرار الحراك الجماهيري لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتدعيم بناء أدوات النضال الأساسية التي تساعد في تصعيد الحراك الجماهيري عبر لجان المقاومة الشعبية كخطوة أساسية في النضال الجماهيري السلمي.
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