مدرسة الرومي بلندن تفتح الباب لقبول التلاميذ الجدد



06:07 PM September, 07 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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بسْم الله مجراها و مرساها

يسر مدرسة كهف جلال الدين الرومي العربية بلندن بفرعيها اللغة العربية والتربية الاسلامية أن تفتح مصاريع أبواب التسجيل لقبول التلاميذ والتلميذات الجدد صباح السبت الرابع من محرم١٤٤٠هـ الموافق الخامس عشر من سبتمبر ٢٠١٨م بمباني المركز السوداني السماني التربوي من العاشرة صباحا وحتى الخامسه مساءً.

يتم قبول الطفل الأول من الأسرة برسوم قدرها ٢٣٠ جنيها والثاني ٢١٠ جنيهات والثالث ٢٠٠ جنية

تصاحب الدراسة الأكاديمية أوجه نشاط أخرى ثقافية واجتماعية ورياضية مع مسابقات أسرية متعددة الجوانب تعلن في الوقت المناسب.

مع التقدير

أ.د.الطيب ابو سن

Head of the Education Department

لمزيد من المعلومات أو التسجيل الرجاء الاتصال بالأخوات

سمية حامد ابراهيم

School Academic co-ordinator

Contact number: 07377132640

انتصار بشير عبدالجبار

Contact number: 07468421444

School Administrator

العنوان

Rumi's cave address : Carlton vale, London, NW6 5HH

Nearest Buses: 6, 316, 31, 328

أقرب مواقف بصات: 6، 316، 31، 328.

