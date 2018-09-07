مدرسة الرومي بلندن تفتح الباب لقبول التلاميذ الجدد

بسْم الله مجراها و مرساها يسر مدرسة كهف جلال الدين الرومي العربية بلندن بفرعيها اللغة العربية والتربية الاسلامية أن تفتح مصاريع أبواب التسجيل لقبول التلاميذ والتلميذات الجدد صباح السبت الرابع من محرم١٤٤٠هـ الموافق الخامس عشر من سبتمبر ٢٠١٨م بمباني المركز السوداني السماني التربوي من العاشرة صباحا وحتى الخامسه مساءً. يتم قبول الطفل الأول من الأسرة برسوم قدرها ٢٣٠ جنيها والثاني ٢١٠ جنيهات والثالث ٢٠٠ جنية تصاحب الدراسة الأكاديمية أوجه نشاط أخرى ثقافية واجتماعية ورياضية مع مسابقات أسرية متعددة الجوانب تعلن في الوقت المناسب. مع التقدير أ.د.الطيب ابو سن Head of the Education Department لمزيد من المعلومات أو التسجيل الرجاء الاتصال بالأخوات سمية حامد ابراهيم School Academic co-ordinator Contact number: 07377132640 انتصار بشير عبدالجبار Contact number: 07468421444 School Administrator العنوان Rumi's cave address : Carlton vale, London, NW6 5HH Nearest Buses: 6, 316, 31, 328 أقرب مواقف بصات: 6، 316، 31، 328.
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