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محمد عثمان الميرغني غير راضٍ عن أداء وزراء الاتحادي الأصل بالحكومة

12-12-2017, 02:37 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

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محمد عثمان الميرغني غير راضٍ عن أداء وزراء الاتحادي الأصل بالحكومة

    02:37 PM December, 12 2017

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: عبد الرؤوف طه
    كشف الناطق الرسمي باسم الاتحادي الديمقراطي محمد سيد أحمد عن سخط زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني عن الحكومة ووزراء حزبه بها معاً، كاشفاً في ذات الوقت عن ترتيبات تجري لفض الشراكة مع المؤتمر الوطني والخروج من الحكومة.
    وقال سيد أحمد في حوار مع (الصيحة) ـ ينشر بالداخل ـ إن لقاء جمعه بالميرغني بالقاهرة الأيام الماضية، كشف فيه الميرغني عن سخطه على الحكومة ووزراء الاتحادي بصورة خاصة، وقطع سيد أحمد عن عدم مشاركة حزبهم في الانتخابات القادمة في ظل الوضع الراهن، مهدداً بمحاسبة وفصل كل من يتحدث عن مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة، نافياً بشدة تأييد مولانا الميرغني لترشيح البشير لدورة جديدة .
    وأماط سيد أحمد اللثام عن الوضع الصحي لمولانا الميرغني، وقال إن الميرغني بصحة جيدة، ويشارك في المناشط الحزبية بنشاط عالٍ، ويُشرف على رئاسة الحزب من مقر إقامته بالقاهرة عبر التكاليف المباشرة التي يُصدرها لقيادات الحزب.
    وشدد سيد أحمد على زعامة الميرغني للحزب بالقول: رئيس الحزب هو مولانا الميرغني وأي حديث غير ذلك يعتبر للاستهلاك ليس إلا.
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13-12-2017, 08:21 AM

ابوعمر


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Re: محمد عثمان الميرغني غير راضٍ عن أداء وزرا (Re: صحيفة الصيحة السودانية)

    لماذا راهن الميرغنى نفسه للبشير وما هاميهو الشعب السودانى اين هو من الصادق المهدى خسارع الحزب الاتحادى الديمقراطى حزب كان كبير ولكنه اصبح تابع
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