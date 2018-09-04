محمد طاهر أيلا يلتقي سفير السودان بكوريا الريح حيدوب

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مدني 3-9-2018م (سونا)- قطع الدكتور محمد طاهر أيلا والي ولاية الجزيرة أن الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي يمثل المخرج الحقيقي للنهوض بالاقتصاد الوطني وعودة ولاية الجزيرة لقيادة الاقتصاد القومي و زيادة فرص العمل



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم الأستاذ الريح الحيدوب سفير السودان لدى جمهورية كوريا الجنوبية .



وأكد أيلا أن الإستثمارات الكورية حققت نجاحات كبيرة في عدد من الدول العربية والأفريقية وأعلن ترحيب الولاية بزيارة الوفد الاستشاري الهندسي الكوري لمنطقة النابتي الصناعية بمحلية شرق الجزيرة



وأكد حرص الولاية على جذب الاستثمارات الكورية والاستفادة من التجربة الكورية في المجال الصناعي ..



من جانبه، أكد سفير السودان لدى كوريا الجنوبية أن الجزيرة أصبحت قبلة لجذب الاستثمارات لتوفر البنى التحتية وشبكات الطرق التي ربطت كل مناطق الولاية ووجود مساحات زراعية خصبة واسعة وأعداد مقدرة من الثروة الحيوانية إضافة للاستقرار الأمني الذي تنعم به الولاية ..