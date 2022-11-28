محمد حمدان دقلو «حميدتي» يدعم التسوية السياسية المرتقبة… ويهدّد فصيلين مسلحين

أبدى نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو، «حميدتي» دعمه للتسوية المرتقبة بين «الحرية والتغيير» والعسكر. وفيما أكد أن البلاد لن تعود إلى ما قبل ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدد، فصيلين مسلحين بأنه لو «تجاوزتم أراضيكم ستجدون الذي لا تريدونه». وقال خلال خطاب أمام ملتقى عشائري، الأحد في الخرطوم، إن «من يظن أن البلاد يمكن أن تعود إلى العهد السابق مخطئ تماما، السودان لن يعود إلى الوراء، يجب أن تكون هناك مساواة وعدالة وتنمية». وأكد دعمه للتغيير في البلاد، مضيفا: إن» مكاني الطبيعي حيثما يكون التغيير، ونقول للشبان الذين يشتموننا في الشوارع بشكل واضح، إننا معكم». ورغم كونه الرجل الثاني في السلطة الحالية، أشار إلى أن «هناك مجموعات فُتحت لها الجسور وسُمح لتظاهراتها بالوصول إلى القصر الرئاسي، بينما يموت متظاهرون آخرون منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول خلال محاولتهم الوصول إليه» وتساءل قائلا: «من الذي قام بفتح الجسور لهم؟». وأكد أن «السماح لمجموعات بالتظاهر وعدم السماح لأخرى، لن يؤدي إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد، وإنما سيفاقمها»
كما اتهمه قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، بـ«تجاوز» أراضيهم. وأضاف: «إذا كانوا لا يريدون الانضمام إلى اتفاق السلام في ظل الوضع الراهن في البلاد، نقول لهم : يجب أن تلتزموا بأراضيكم حتى يتم الاتفاق على تسوية، لو تجاوزتم أراضيكم ستجدون الذي لا تريدونه» وذلك على خلفية تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف العدائيات بين الجانبين. وجاءت تصريحات «حميدتي» في وقت لم يعلن فيه القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، عن موقف واضح بخصوص التسوية التي سبق وأعلنت عنها «الحرية والتغيير» الأسبوع قبل الماضي، مشيرة إلى تفاهمات بينها وبين المكون العسكري حول توقيع اتفاق إطاري ينص على إقامة سلطة مدنية وإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
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