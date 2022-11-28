محمد الفكي سليمان يكشف عن مطلب للشارع لم يستطع مركزي التغيير تحقيقه

أكد عضو مجلس السيادة السابق القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الفكي سليمان أن الحل السياسي أتاح سلطات وصلاحيات واسعة للمدنيين في الانتقالية أكبر مما كانت عليه في الوثيقة الدستورية، مشددا على ان العقبة الاساسية سوف تكون كيفية تنفيذ الاتفاق.مشيرا إلى ان العملية السياسية حققت “85%” من مطالب الشارع والمطلب الوحيد الذي عجزت عن تحقيقه يتمثل في ابعاد البرهان وحميدتي من المشهد ومحاكمتهما ، وقال “هذا المطلب غلبنا”.
ولفت الفكي في حلقة نقاش حول العملية السياسية بطيبة برس السبت، الى أن العسكر يسعون إلى اطالة أمد التفاوض بغرض تفكيك الجبهة المدنية.
ودعا الفكي إلى اجراء حوارواسع حول رئيس الوزراء الجديد وتشكيل المجلس التشريعي لمراقبة رئيس الوزراء الذي سوف يتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ولن تكون معه حاضنة سياسية هذه المرة
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