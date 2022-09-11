محمد الأمين ترك نحن برئيون من البيان ونطالب كاتبه بتشكيل حكومته وفصل الإقليم إذا استطاع

قال رئيس تنسيقية شرق السودان، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا ، محمد الأمين ترك ،إن البيان الذي يطالب بفصل الإقليم وتشكيل حكومة مؤقتة لايمثلنا "ونحن برئيون منه". وأضاف ترك في تصريح لـ " العربية" البيان يمثل كاتبه فقط وصدر من صفحة "فيس" ليس لها قواعد على أرض الواقع ، وتابع نحن من نمثل المجلس الشرعي لكافة قوميات البجا، وطالب كاتبه بتشكيل حكومته وفصل الإقليم إذا استطاع.
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