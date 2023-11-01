محكمة مغربية تصدر حكما بالسجن (٣) سنوات ل(١٣) مهاجر سودانى وتشادى

قضت محكمة مغربية، بالسجن 3 سنوات على 13 مهاجرا سودانيا وتشاديا على خلفية اقتحامهم السياج الحدودي لمدينة مليلية الخاضعة لسيطرة إسبانيا في يونيو/ حزيران الماضي. جاء ذلك وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) في بيان نشرته الثلاثاء، عبر حسابها على فيسبوك. وفي 24 يونيو الماضي، تسببت محاولة نحو ألف مهاجر من جنسيات مختلفة في اقتحام مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية، بمصرع 23 منهم، فيما تقول السلطات المغربية إنهم استخدموا العنف ضد قوات الأمن. وقالت الجمعية: “رفعت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور، عقوبة السجن ضد 13 مهاجر (2 من تشاد و11 سودانيا) من سنتين و نصف (حكم ابتدائي) إلى 3 سنوات”. وأضافت أن أحكام السجن بحق المهاجرين جاءت بتهم “تسهيل خروج أشخاص من المغرب، والدخول سرا للبلاد، وإهانة موظفين عموميين بالتهديد واستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم، والإقامة غير الشرعية وحيازة أسلحة”.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 10 2023
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