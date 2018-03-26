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محكمة الصحافة والمطبوعات تغريم صحفيين مبلغ (15) ألف جنيه سوداني

26-03-2018, 05:21 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 324

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محكمة الصحافة والمطبوعات تغريم صحفيين مبلغ (15) ألف جنيه سوداني

    05:21 PM March, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    ادانت محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة القاضي المعز أحمد العبيد اليوم (الاثنين) رئيس تحرير المستقلة الاسبق د.زين العابدين محمد علي ورئيس قسم الأخبار بالصحيفة الأسبق الصحفي رضا باعو بنشر أخبار كاذبة وفرضت عليهم غرامة 15 ألف لكل واحد منهما او السجن شهرا.
    وتعود تفاصيل القضية الي نهاية العام 2015 حينما نشرت الصحيفة معلومات عن دفع قطر أموال ضخمة للسودان وإثيوبيا لتعطيش مصر.
    وبحسب زين العابدين محمد علي وفقاً لتعميم مقتضب فإنهم فضلا السجن بدلاً عن دفع مبلغ الغرامة،وكانت ذات المحكمة في وقت سابق أدانت رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز والكاتب في الصحيفة حسن وراق بالنشر الكاذب وقضت بتغريمهم مبلغ عشرة ألف جنيها او السجن لمدة شهر ففضل الصحفيان الذهاب إلى السجن قبل ان تفلح شبكة الصحفيين بإطلاق سراحهم عقب اطلاقهم حملة جنيه الكرامة.
    وتعاني الصحافة السودانية من قيود تفرضها عليها الاجهزة الأمنية التي تتدخل في عملها بحسب ما تسميه تجاوزها الخطوط الحمراء.
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