محكمة الصحافة والمطبوعات تغرم صحيفة الجريدة

أدانت محكمة الصحافة والمطبوعات امس صحيفة الجريدة في قضية تتعلق بفساد في اراضي محلية الحصاحيصا ، على الرغم من إثبات مسؤول أمني وآخر تنفيذي شهدا لصالح الصحيفة، بوجود شبهة الفساد. وحكمت محكمة الصحافة والمطبوعات على رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز والكاتب حسن وراق بالغرامة 10 الف جنيها لكل منهما ، ودفع تعويض للشاكية ليلى علي حسن صديق الموظفة في اراضي محلية الحصاحيصا مبلغ 7 الف جنيه لكل من المتهمين ، لتصل بذلك جملة الغرامة والتعويض 34 ألف جنيها ،ورفض المدانان اشرف ووراق دفع الغرامة وقررا الذهاب للسجن.
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