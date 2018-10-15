محكمة الخرطوم شمال تواصل جلسات القضية غداً وكالة سفر تُقاضي الخطوط الجوية السعودية بعد تكبّدها خسا



08:03 PM October, 15 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



تواصل محكمة الخرطوم شمال جلساتها غداً للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل وكالة الروضة للسفر والسياحة، ضد شركة الخطوط الجوية السعودية على خلفية تكبد الوكالة خسائر فادحة بلغت مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه، بسبب إلغاء حجز "60" حاجاً من قبل شركة الخطوط الجوية السعودية.



وتعود وقائع القضية إلى أن وكالة الروضة للسفر والسياحة اتفقت مع الخطوط الجوية السعودية على نقل (120) حاجاً إلى الأراضي المقدسة، وتم اعتماد خطاب ضمان، لكن قبل أربعة أيام من شعيرة الحج، فوجئت الوكالة بأن الخطوط الجوية السعودية "المُدّعى عليها" ألغت حج (60) حاجاً، بعد ان تم التنفيذ لـ(60) حاجاً.



وأوضح مُحامي الادعاء المحامي المطيع محمد أحمد لـ "الصيحة" أنه بعد استفسار الوكالة لشركة الخطوط الجوية السعودية اتضح أنه تم إلغاء الحجز، ولم يتم استخراج (بوردينق) للحجيج الذين ألغيت رحلتهم.



وقال المطيع "بعد سؤال الخطوط السعودية عن أسباب إلغاء الحجز، أفادت أن موظف الوكالة هو الذي ألغى الحجوزات"، وشدد المطيع على أنه ليس باستطاعة أي موظف وكالة إلغاء حجوزات من الخطوط السعودية، باعتبار أن الخطوط لديها نظام خاص داخلي لا يستطيع أي موظف اختراقه.



وكشف أن الوكالة نتيجة لهذه الحادثة، فقدت فقدت مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألف جنيه (1.543.000) جنيه دفعتها الوكالة على مرتين مرة للخطوط، ومرة للشركات الأخرى التى اضطرت لنقل الحجيج للسفر عبرها، وفي غير الموعد المحدد للحجاج، مما سبب ضرراً للوكالة، وأكد المطيع أن الوكالة تحتفظ بحقها في استرداد ما دفعته من مبالغ والتعويض عقب تقييم الضرر الذي لحق بها. من جهتها حددت المحكمة يوم غد موعدا للسير في إجراءات التقاضي.