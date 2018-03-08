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محكمة الاستئناف الكينية تُلغي حكم الإيقاف الصادر بحق البشير

08-03-2018, 07:58 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1751

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محكمة الاستئناف الكينية تُلغي حكم الإيقاف الصادر بحق البشير

    06:58 PM March, 08 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: محمد جادين

    أصدرت محكمة الاستئناف الكينية بنيروبي قراراً بإلغاء حكم الإيقاف الصادر ضد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من الحكومة السودانية بحجة أن المحاكم الكينية غير مخول لها إصدار مثل هذه الأحكام.

    وأوضحت محكمة الاستئناف الكينية وفقاً لتعميم صحفي لإعلام وزارة الخارجية أمس، أن التعامل والتعاون مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية أمر يخص الحكومة الكينية، وأشار الحكم الصادر في السادس عشر من فبراير الماضي إلى التقاطعات والتعارضات في القانون الدولي فيما يلي حصانة رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن موقف الاتحاد الافريقي الذي يدعو الدول الأعضاء لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقالت محكمة الاستئناف إن كينيا تتمتع على المستوى الثنائي بعلاقات جيدة مع السودان.
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14-03-2018, 07:47 AM

مصعب


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Re: محكمة الاستئناف الكينية تُلغي حكم الإيقا� (Re: صحيفة الصيحة السودانية)

    مع ذلك البشير لن يذهب الى كينيا لسبب بسيط جدا وهو انه جببببببباااااااااان كبير
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