محكمة الاستئناف الكينية تُلغي حكم الإيقاف الصادر بحق البشير



06:58 PM March, 08 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر













الخرطوم: محمد جادين



أصدرت محكمة الاستئناف الكينية بنيروبي قراراً بإلغاء حكم الإيقاف الصادر ضد السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، وقبلت المحكمة الطعن المقدم من الحكومة السودانية بحجة أن المحاكم الكينية غير مخول لها إصدار مثل هذه الأحكام.



وأوضحت محكمة الاستئناف الكينية وفقاً لتعميم صحفي لإعلام وزارة الخارجية أمس، أن التعامل والتعاون مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية أمر يخص الحكومة الكينية، وأشار الحكم الصادر في السادس عشر من فبراير الماضي إلى التقاطعات والتعارضات في القانون الدولي فيما يلي حصانة رؤساء الدول والحكومات، فضلاً عن موقف الاتحاد الافريقي الذي يدعو الدول الأعضاء لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وقالت محكمة الاستئناف إن كينيا تتمتع على المستوى الثنائي بعلاقات جيدة مع السودان.