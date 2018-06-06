محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية: السجن المؤبد للسوداني أيمن مأمون حسن محجوب

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06-06-2018, 04:31 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
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محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية: السجن المؤبد للسوداني أيمن مأمون حسن محجوب

    04:31 PM June, 06 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في ختام جلستها التي عقدتها (الثلاثاء) في المحكمة الاتحادية العليا، بالسجن (أيمن مأمون حسن محجوب) 39 سنة، سوداني الجنسية بالسجن المؤبد والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة الحكم والزامه بتحمل كافة المصاريف القضائية، بعد إدانته بالتخابر مع دولة أجنبية والقيام بتجنيد عملاء في مؤسسات حكومية بغرض الحصول على معلومات حساسة تضر بمصالح الدولة ومصالح شخصيات ورموز الدولة، وذلك للحصحول على معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية..
    كما حكمت المحكمة بمعاقبة (عبدالعزيز محمد عبدالعزيز )، إماراتي الجنسية، 35 سنة، بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف درهم... ومعاقبة (تميم السعداوي محمد أبوالعز)، 36 سنة مصري الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 الف درهم وبالابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة... ومعاقبة (عائد خالد طه أحمد) 51 سنة و (لبنان صالح قهوجي) 41 سنة لبناني الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم وبالابعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، وذلك بعد إدانتهم جميعا بالتخابر مع دولة أجنبية، واستغلال مناصبهم والصلاحيات التي تمنحها لهم وظائفهم والقيام بجمع وبتسليم معلومات حساسة في غاية السرية تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ومعلومات أخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لصالح جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية.. كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بكافة المصاريف القضائية.. وحكمت المحكمة ببراءة(طه عبدالغفار عبدالقادر حسان) 43 سنة يمني الجنسية من جميع التهم المنسوبة اليه في هذه القضية..
    وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد حجزت القضية التي تم الترافع فيها من قبل خمسة محامين، لليوم 5 يونيو للنطق بالحكم، حيث وجهت نيابة أمن الدولة لخلية مكونة من 5 اشخاص من الجنسية العربية وإماراتي واحد، تهمة التخابر مع دولة أجنبية، وذلك عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ودائرة حكومية داخل الدولة لدولة أجنبية..
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