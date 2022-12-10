محامو الطوارئ يوقفون إجراء دفن شاب يُشتبه قتله تحت تعذيب الشرطة

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-12-2022, 10:33 PM

زهير ابو الزهراء
<aزهير ابو الزهراء
تاريخ التسجيل: 08-23-2021
مجموع المشاركات: 3506

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
محامو الطوارئ يوقفون إجراء دفن شاب يُشتبه قتله تحت تعذيب الشرطة

    10:33 PM October, 12 2022

    سودانيز اون لاين
    زهير ابو الزهراء-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر



    الخرطوم 12 أكتوبر 2022 ــ أوقف محامو الطوارئ ولجان مقاومة منطقة أمبدة، جنوبي الخرطوم، إجراءات دفن جثمان الشاب مدثر كمال الذي يُشتبه قتله تحت تعذيب عناصر الشرطة له، وطالبا بإعادة تشريحه.

    وجرى اعتقال مدثر كمال ليل الثلاثاء من أمام منزله، بواسطة عناصر مركز شرطة امتداد الدرجة الثالثة، ليُنقل نهار الأربعاء إلى مشرحة أمبدة النموذجية جثة هامدة، دون إبلاغ أسرته.


    وقالت عضو محامو الطوارئ أمنية آدم عيسى، لـ “سودان تربيون”، إن “الهيئة القانونية ولجان مقاومة أمبدة أوقفوا إجراءات دفن جثة مدثر كمال لشكوكهما في تقرير لجنة التشريح”.

    وأشارت إلى إنهم يعتزمون تقديم طلبا للنائب العام، غدًا الخميس، لإعادة تشريح جثمان الشاب القتيل الذي أكدت وجود آثار ضرب وتعذيب على جثته.

    وكشفت عن اعتراض محامو الطوارئ على طلب مركز شرطة الامتداد بفحص المعدة والدم من الجثمان للتأكد من تعاطي المخدرات، وقالت إن هذا الطلب يخالف القانون حيث يُفترض أن يأتي من النيابة العامة إلى الطب العدلي وليس من مركز الشرطة.

    وتثأر شكوك كثيفة حول نزاهة أطباء الطب الشرعي في السودان، ومن بينها النيابة العامة التي أكدت في 19 سبتمبر الفائت وجود تجارة أعضاء بشرية في المشارح؛ وهذا ما دعا عشرات الكيانات لرفض تشريح ثلاث آلاف جثة بواسطتهم.

    وقالت أمنية آدم إن جثمان الشاب شُرح بواسطة لجنة ضمنت مدير مشرحة أمبدة وطبيب من هيئة الطب العدلي وطبيبة تابعة للجان مقاومة أمبدة، وحضره ثلاث من محامو الطوارئ ومثلهم من أسرة القتيل.

    وقال محامو الطوارئ، في وقت سابق الأربعاء، إن الشاب مدثر كمال “قُتل داخل مركز شرطة الامتداد وتبدو عليه آثار العنف والتعذيب بينما ذكرت الشرطة أن سبب الوفاة ألم في المعدة وهو ما يخالف ظاهر الحال”.

    وأرسلت قوات الشرطة تعزيزات كثيفة إلى مركز شرطة الامتداد، من بينها مدرعات ثقيلة؛ فيما تجمع المئات أمام المشرحة للتنديد بقتل الشاب.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de