محامون يسيرون موكبا لرئاسة القضاء اليوم

اعلن محامو الطوارئ، مشاركتهم في موكب دعم القيادي بلجنة تفكيك نظام 1989 ،وجدي صالح ، المتجه الى رئاسة القضاء والنائب العام اليوم الثلاثاء ، استجابة للدعوة التي اطلقها محامو السودان لتسير موكب تنديدا بالانتهاكات التي طالت حقوق المعتقل الدستورية.
وقال محامو الطوارئ في بيان صحفي امس، ان الموكب سوف يتحرك من امام مقر لجنة التفكيك وازالة التمكين متجها الى مكتب النائب العام ورئاسة السلطة القضائية بالخرطوم.
واكد محامو الطوارىء حرصهم على مناهضة كافة الانتهاكات التي تمارس على الشعب السوداني بشكل عام وعلى زملائهم المحامين بشكل خاص
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 17 2022
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