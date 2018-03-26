منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 26-03-2018, 07:24 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

مجموعة العمل الأمريكية توصي إدارة ترامب بتعيين سفير في الخرطوم

26-03-2018, 07:06 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1767

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


مجموعة العمل الأمريكية توصي إدارة ترامب بتعيين سفير في الخرطوم

    07:06 PM March, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر







    واشنطن: وكالات

    حثت مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بالسودان إدارة الرئيس دونالد ترامب على البدء في المرحلة التالية من المشاركة الأمريكية في أسرع وقت ممكن، داعية واشنطن إلى زيادة وجودها الدبلوماسي في الخرطوم وتعيين سفير لها لدى السودان.

    وكان تيم كارني آخر سفير أمريكي معتمد لدى السودان قبل أكثر من عشرين عاماً ، والذي عمل في الفترة من 1995 إلى 1997.

    وقدمت المجموعة بحسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية" رؤيتها حول آفاق مستقبل إعادة التواصل الاقتصادي، مشيرة لإمكانية عقد عهد جديد من التعاون مع السودان، بما في ذلك إتاحة الفرصة للولايات المتحدة للدفع بالاقتصاد السوداني وأشارت إلى عدد من الخطوات الفورية والطويلة الأجل التي يمكن لواشنطن والخرطوم اتخاذها لتحسين العلاقات الاقتصادية.

    وكانت مجموعة العمل الأمريكية قد زارت السودان في يناير الماضي وعقدت عدة لقاءات بالخرطوم وولايات دارفور، شملت عددًا من المسؤولين وقطاعات المجتمع المدني والأعمال والشباب والمجتمعات الفنية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de