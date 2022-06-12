مجموعة أصدقاء السودان تعلق على الاتفاق الاطاري

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12-06-2022, 12:43 PM

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مجموعة أصدقاء السودان تعلق على الاتفاق الاطاري

    12:43 PM December, 06 2022

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    رحبت مجموعة أصدقاء السودان، بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم امس ، بين المكون العسكري وطيف واسع من القوى السياسية السودانية.

    أشادت المجموعة في بيانها بالموقعين على الاتفاق، مرجعة ذلك إلى “الجهود والتسويات اللازمة للتوصل إلى هذا الاتفاق”
    وفي بيان لها رحبت المجموعة التي تتكون من كل من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة العربية السعودية وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالاتفاق، وقالت إنه يحدد “الهياكل اللازمة للعودة إلى انتقال مدني القيادة نحو الديمقراطية والتزام الجيش بالخروج من السياسة”.

    وأشادت المجموعة في بيانها بالموقعين على الاتفاق، مرجعة ذلك إلى “الجهود والتسويات اللازمة للتوصل إلى هذا الاتفاق” والذي وصفه البيان بأنه “أولي”، وحث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على مواصلة جهودهم لإبرام اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة ذات مصداقية بقيادة مدنية في أقرب وقت ممكن..

    وطالب أصدقاء السودان في بيانهم بخلق “بيئة مؤاتية” بإطلاق سراح المعتقلين ودعم حرية التعبير واحترام الحق في التجمع السلمي الخالي من العنف، بجانب مشاركة المرأة والشباب.

    وجدد أصدقاء السودان التزامهم “بدعم الانتقال السياسي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والازدهار”. وتطلعهم إلى “استئناف التعاون والدعم الاستراتيجيين عند تشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية”، بحسب ما ورد في البيان



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