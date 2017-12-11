مجلس الوزراء يرفض القرار الأمريكي باعتراف القدس عاصمة لإسرائيل



02:50 PM December, 11 2017 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: محمد جادين

أعلن مجلس الوزراء رفضه القاطع للقرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعهد بالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية لمناهضة القرار بالسبل المناسبة.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أمس، إن المجلس استمع في اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح لتقرير من وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور حول القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح غندور أن القرار ووجِه برفض دولي كامل باعتباره يقوض جهود السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن إعلان مجلس الأمن الدولي رفضه القرار بأغلبية "15" عضوا من جملة 15 عضواً، وأشار وزير الخارجية إلى إدانة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية للقرار والذين أعلنوا رفضهم للقرار، مبيناً أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعاً في الثالث عشر من ديسمبر الجاري بهذا الخصوص.