مجلس البيئة يُقر بتراجع سحب النفايات إلى 44% مامون حميدة: سلوك المواطن لا يساعد على محاربة الذباب

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05-09-2018, 07:15 PM

صحيفة الصيحة السودانية
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تاريخ التسجيل: 06-02-2015
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مجلس البيئة يُقر بتراجع سحب النفايات إلى 44% مامون حميدة: سلوك المواطن لا يساعد على محاربة الذباب

    07:15 PM September, 05 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: مروة كمال

    أقر وزير الصحة بولاية الخرطوم، بروفيسر مامون حميدة بزيادة كثافة البعوض والذباب بالولاية، وأرجع ذلك لسلوك المواطن، وشدد على أنه لا يتماشى مع الخدمات الصحية المقدمة بجانب ركود المياه بكميات كبيرة في البرك والميادين والقطع الخالية والمصارف. واعترف رئيس المجلس الأعلى للبيئة حسن إسماعيل بإخفاقات كبيرة وتردٍّ بيئي في شهر أغسطس بالخرطوم، وقال إن نسبة سحب النفايات تراجعت إلى 44% من الشهر الماضي بدلاً من 70%.

    وقال حميدة في بيانه أمام المجلس التشريعي بالخرطوم رداً على مسألة مستعجلة أمس، إن نسبة الإصابة بالملاريا بلغت "1126" بدلاً من "877" حالة بمعدل "127" حالة في الأسبوع خلال شهر أغسطس، وأكد أن الأوضاع تحت السيطرة ولم يتم تسجيل حالات وخيمة فضلاً عن خلو الولاية من الإسهالات المائية، وشدد على أن عدد البرك المائية في الولاية بلغ "125" ألفاً و"2" ألف من الميادين، ونوه إلى أن كثيراً من المصارف بها نفايات تعوق استخدام المبيدات، وأكد تراجع تجميع النفايات على مستوى المحليات ما يصعب معه محاربة يرقات الذباب.

    وقال إن الوزارة غير مسؤولة عن مكافحة البعوض والذباب وأوضح أنها من صلاحيات المحليات، لكنه استدرك بأن المسؤولية جماعية، وأكد انطلاق حملات الرش، وقال إنها بدأت بمحلية جبل أولياء، وأشار إلى أن الأمطار أعاقت انطلاق 1300 طلعة بالعربات لجميع أنحاء الولاية، لافتاً إلى أن الرش بالطائرات مكلف جداً وغير مفيد في موسم الأمطار.

    في سياق آخر، أكد وزير الزراعة بالخرطوم أن ارتفاع المنتجات الزراعية بالأسواق يرجع لجشع فئة طفيلية تُزايد و"تسمسر" في قوت الناس، وطالب الجهات المختصة بالتعامل معها.

    وقال إن المنتجات الزراعية تخرج من المنتج بأسعار متواضعة جداً حيث يصل كيلو البامية إلى "5" جنيهات ويباع في الأسواق بـ "30" جنيهاً.
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