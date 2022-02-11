مجددا ..لبنان تحبط محاولة تهريب ضخمة لحبوب الكبتاغون المخدر الى السودان

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون المخدر، كانت معدة لنقلها إلى السودان.
وذكر مولوي، في تغريدة له على تويتر، مرفقا بها صورتين، “كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت خمسة ملايين و415 ألف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها”.
كمية كبيرة من الكبتاغون بلغت ٥ مليون و٤١٥ الف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في الواح فيبر، وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قبل نقلها الى مرفأ بيروت، لتكون الوجهة الاولى ابيدجان ثم السودان. وكشف عن ضبط الشحنة خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية، جنوب العاصمة، قبل نقلها إلى مرفأ بيروت.
وأشار إلى أن الوجهة الأولى لتهريب حبوب الكبتاغون، كانت أبيدجان ثم السودان، مضيفا أن “التحقيقات والتوقيفات مستمرة”.
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