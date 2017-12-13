مبارك الفاضل يتراجع عن دعوة التطبيع مع إسرائيل



07:02 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإستثمار مبارك الفاضل، عن دعوته للتطبيع مع إسرائيل، ،وقال الفاضل في تصريح مقتضب للصحفيين بالبرلمان أمس،»موضوع التطبيع مع إسرائيل ما ذات أولوية في الفترة الحالية»، ووصف حديثه عن التطبيع بـ(النظري) على حد قوله. وكانت دعوة مبارك للتطبيع قد قوبلت بانتقادات واسعة .