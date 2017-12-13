مبارك الفاضل يتراجع عن دعوة التطبيع مع إسرائيل

تراجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإستثمار مبارك الفاضل، عن دعوته للتطبيع مع إسرائيل، ،وقال الفاضل في تصريح مقتضب للصحفيين بالبرلمان أمس،»موضوع التطبيع مع إسرائيل ما ذات أولوية في الفترة الحالية»، ووصف حديثه عن التطبيع بـ(النظري) على حد قوله. وكانت دعوة مبارك للتطبيع قد قوبلت بانتقادات واسعة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة