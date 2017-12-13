كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:28 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

مبارك الفاضل: قضيتنا ليست إسرائيل بل مصالح الشعب السوداني

13-12-2017, 02:45 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 376

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


مبارك الفاضل: قضيتنا ليست إسرائيل بل مصالح الشعب السوداني

    02:45 PM December, 13 2017

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الخرطوم – أميرة الجعلي
    هاجم مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة نائب رئيس الوزراء، التصريحات التي أدلى بها إبراهيم السنوسي نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، مساعد رئيس الجمهورية، إبان إعلان القدس عاصمة لإسرائيل والتي قال فيها إنهم “الإنقاذ الأولى”، واصفا الأمر (بالخطير) وبأنه سيعمل على ما سماه (تقويض الثقة) وتخريب العلاقات الخارجية، مطالبا بضرورة ضبط النفس ومراعاة المنصب.
    وقال مبارك في حوار مع (اليوم التالي) ينشر بالداخل، إن حديث السنوسي حول عدم السماح بالتطبيع مع إسرائيل يعبر عن رأيه وآخرين، وأضاف: “نحن نحترم الرأي الآخر وقضيتنا ليست إسرائيل، بل مصالح الشعب السوداني”، موضحا أنهم ينطلقون من مصلحة أيدلوجيا حزبية جاءت من الخارج ولا يعترفون بالحدود والسيادة، ونفى مبارك اتهامه بالسعي للفتنة بين الرئيس البشير والحركة الإسلامية، وأشار إلى أن الإسلاميين ليسوا أصحاب القرار في الحكومة وأن الرئيس سبق وأكد أن مرحلة التمكين انتهت.
    واتهم مبارك، الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، بأنه يحرض الحكومة المصرية على الحكومة السودانية من باب المؤامرة في ما يخص قضية سد النهضة، وأبان أنه لا يملك معلومات حول المباحثات التي تجري بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de