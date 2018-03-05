مبارك الفاضل: أبواب السودان مفتوحة لكافة الاستثمارات والمستثمرين

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الخرطوم 5-3-2018 (سونا) - أكد مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس قطاع التنمية الاقتصادية؛ حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم، وقال - لدى لقائه اليوم بمجلس الوزراء السفراء والقناصل الفخريين غير المقيمين بالسودان؛ بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي - قال إن أبواب السودان مفتوحة لكافة الاستثمارات والمستثمرين.

وتناول اللقاء الفرص والإمكانيات التى يذخر بها السودان في مجال الاستثمار لاسيما مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والنفط ، والمعادن .

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الدبلوماسية السودانية في الاستمرار نحو الانفتاح الخارجي، حيث ضم اللقاء عددا من سفراء الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية وأمريكا الجنوبية.