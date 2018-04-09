مبادرة للبرلمان لتغيير اسم عمّال النظافة إلى صُنّاع الجمال

الخرطوم ـــ (اليوم التالي) دفع ياسر محمد حسين، رئيس البرلمان القومي للشباب، بمذكرة لرئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس الوطني، الطيب الغزالي، بضرورة تغيير مسمى (عمال النظافة) إلى اسم آخر (صُنّاع الجمال). وقال ياسر إن الخطوة تأتي في إطار مبادرتهم التي أطلقوها بضرورة تكريم عمال النظافة، الذين قال إنهم يستحقون التكريم، منوهاً بأن مبادرتهم سيتم تعميمها على كافة ولايات السودان، من أجل نظافة المدن. لافتاً إلى أنهم دفعوا بمذكرة أخرى للجنة الصحة والبيئة بمجلس تشريعي الخرطوم لذات الغرض، مطالباً بضرورة تحفيز العاملين في قطاع النظافة وتوفير الرعاية الصحية لهم.
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