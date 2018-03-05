مبادرة تجمع المعلمين الديمقراطيين لمساعدة الطلاب

نفذ *تجمع المعلمين الديمقراطيين امس الاحد مبادرته التربوية الطوعية القاضية بمساعدة "الطلاب الذين سيجلسون لامتحان الشهادة السودانية وشهادة الأساس الأيام المقبلة بأطراف العاصمة، وذلك بالتنسيق مع أولياء الامور وبعض منظمات المجتمع المدني." وقال تجمع المعلمين في تنويه اصدرته لجنة المتابعة بالامس 4/3/2028، إن بداية برنامج مساعدة الطلاب انتظم في منطقة "صالحة" في مدينة امدرمان. واضاف ان التجمع الديمقراطي للمعلمين تفاجأ من "ان بعض المدارس الحكومية والخاصة لم تكمل المقررات حتى الآن حسب افادات الطلاب في بعض المواد. وانهم لم يطلعوا على كتاب دليل الطالب لامتحانات الشهادة السودانية، الذي وزعته الوزارة قبل شهور. وتباع النسخة الواحدة بمبلغ 50 جنيها." وذكر تجمع المعلمين ان برنامج مساعدة الطلاب سيستمر "حتى نهاية الامتحانات مجانا لدعم الطلاب غير القادرين على دفع رسوم التركيز والمحتاجين لمعالجات حسب ظروف المعلمين المتطوعين في البرنامج."
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة