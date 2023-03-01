مبادرة القضارف للخلاص بيان مناصرة طالبات وطلاب حامعة القضارف ورفض زيادة الرسوم

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01-03-2023, 03:28 AM

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مبادرة القضارف للخلاص بيان مناصرة طالبات وطلاب حامعة القضارف ورفض زيادة الرسوم

    03:28 AM January, 02 2023

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    بسم الله الرحمن الرحيم


    تستنكر مبادرة القضارف للخلاص مضاعفة رسوم داخليات الطالبات بجامعة القضارف بنسبة تفوق ال1000% للحكومي من 3 الف ج إلى 40 الف ج، وللخاص زيادة بنسبة 700% من 20 الف ج إلى 140 الف ج ، وتعميم ذلك على الطالبات الجدد والقدامى.
    إن هذا القرار الجائر وفرضه فرضا بطرد الطالبات يكشف انعدام إنسانية القائمين على صندوق دعم الطلاب.
    إن "صندوق نهب الطلاب" يحرص على زيادة الجبايات من الطالبات الفقيرات، ولكنه لا يقدم لهن شيئا، ويظهر ذلك في رداءة الخدمات ، كما أن الصندوق لا يحمي الداخليات مما أدى لتكرار السرقات من لصوص يتسورون جدران الداخلية.
    قصّرت القوات الأمنية في حماية الطالبات من السرقات، لكن القوات النظامية "الباسلة" على أهبة الاستعداد للاعتداء على الطالبات حال اعتصامهن وفقا للتهديد الصادر من المسئولين، يندرج هذا في سياسة تكميم الأفواه التي يتبعها الوالي الانقلابي محمد عبد الرحمن محجوب واستخباراته العسكرية في ظل الانحطاط وانعدام الرجولة.
    إن الزيادات الكبيرة في رسوم السكن الداخلي ستتضرر منها الطالبات من ارياف القضارف ومن أقاليم السودان الاخرى،مما يؤدي إلى استغناء بعضهن عن الجامعة اضطرارا .
    تندرج زيادة رسوم الداخليات ضمن سياسة متكاملة للنظام الانقلابي الذي يحرص على الجبايات ويتنصل عن تقديم الخدمات للمواطنين.
    فقد زادت مديرة جامعة القضارف الانقلابية ابتسام الجاك رسوم القبول بالجامعة بصورة خرافية، إذ تراوحت رسوم القبول العام الحكومي ما بين 150 الف ج و300 ألف ج، الشيء الذي يجعل التعليم الحكومي تعليما خاصا للمقتدرين في ظل الظروف الصعبة والمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.
    ومن باب ذر الرماد في العيون ولكي تغطي مديرة الجامعة على سياساتها الطاردة للفقراء أصدرت، قبل مدة قصيرة، لائحة لدخول الحرم الجامعي تشترط لبسا بمواصفات معينة للطالبات وحرمت التمباك والسجائر على الطلاب، لتظهر بمظهر الغيور على الأخلاق، في حين أنها لا تظن أن إهدار موارد الجامعة وحرمان الأساتذة والموظفين والعمال من حقوقهم، وزيادة معاناة الطلاب - يندرج في صلب سوء الأخلاق!!
    لا بد من تضافر جهود الطلاب والعاملين بالجامعة حتى يستطيعوا إحباط سياسات تدمير التعليم. لقد سيرت، قبل أيام، طالبات وطلاب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الخرطوم موكبا رافضا لهذه الزيادات المريعة في الرسوم الدراسية ، فعلى طلاب وطالبات جامعة القضارف وكل جامعات السودان الانتفاض ضد سياسات حكومة انقلاب البرهان - حميدتي التي تعمل ضد مصلحة الطلاب والشعب.
    تؤكد مبادرة الخلاص وقوفها مع حق الطالبات في السكن وحقهن في التعبير عن مظلمتهن بكل الطرق السلمية، ووقوفها مع كل طلاب الجامعة ضد زيادة الرسوم الدراسية.
    وتنادي المبادرة مجتمع القضارف ومنظمات المجتمع المدني لمناصرة الطالبات والطلاب، وتؤكد المبادرة بأن المخرج الوحيد من هذه الأزمات لا يتأتى إلا بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر وفتح الطريق للتحول المدني الديمقراطي.

    مبادرة الخلاص
    2 يناير 2023


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