مبادرة القضارف للخلاص بيان رفض التسوية

تعلن مبادرة القضارف للخلاص رفضها القاطع للتسوية التي تجري الآن بين فصائل من قوى الحرية والتغيير والانقلابيين. إن هذه التسوية تمثل شرعنة لانقلاب ٢٥ اكتوبر، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقى منهم ١٢١ شهيدا منذ انقلايهم المشؤوم وحماية لهم من المحاكمة جراء ارتكابهم لمجزرة اعتصام القيادة العامة كجريمة ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم، بالإضافة لإثارة الفتن بعد الانقلاب حيث راح مئات الضحايا في دارفور ولقاوة و والنيل الأزرق وغيرها. ولقد نهب وخرب الانقلابيون اقتصاد البلاد وهو قتل للشعب السوداني بطريقة أخرى. إن انعدام الشفافية وانفراد قلة قليلة بالتفاوض نيابة عن الشعب السوداني، بعيدا عن جموع القوى الثورية، يدل على أن قوى الحرية والتغيير لم تتعلم شيئا ، وها هي تمضي لشراكة مع ذات لجنة البشير الأمنية التي غدرت بهم وبالشعب بالأمس القريب. نحن في مبادرة الخلاص نرفض التسوية وسنواصل نضالنا ضد أعدائنا الانقلابيين ومنسوبي المؤتمر الوطني وحلفائهم بالداخل والخارج، وسنتعاون مع كل القوى المؤمنة بثورة ديسمبر ونمضي في طريق الشهداء.
مبادرة الخلاص ٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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