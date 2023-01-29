مبادرة القضارف للخلاص:تصريح صحفي حول تعذيب الشرطة لمواطن بكسلا

لقد قام ضباط وافراد من شرطة المباحث بكسلا باعتقال وتعذيب المواطن ادريس احمد همد، و مارسوا معه اشنع انواع التعذيب، ضربا، وركلا، وتربيطا، وحرمانا من الماء، وقدموا له "البول" للشرب، مما ادى الى نزيف وإشكالات صحية جسيمة اضطرته إلى غسيل الكلى. نحن في مبادره الخلاص ندين بأشد العبارات ما تعرض له المواطن إدريس ونطالب بمحاسبة ومحاكمة الذين اغترفوا هذا الجرم عاجلا غير اجل. ونؤكد بان هذه الممارسات البشعة، من قبل الاجهزة التي يفترض انها نظامية، تحدث بسبب السلطة العسكرية الانقلابية التي جعلت من انتهاكات حقوق الإنسان أمرا يوميا عاديا ، باسترخاصها لدماء الشعب طيلة فترة ثورة ديسمبر، امتدادا لفعائل نظام الإنقاذ الذي استباح دماء السودانيين لثلاثين عاما حسوما . إن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، الجريمة ضد الإنسانية، التي ارتكبها الممسكون بالسلطة الآن (البرهان+حميدتي+كباشي+ياسر العطا + إبراهيم جابر.. الخ) في الثالث من يونيو 2019، مع افلاتهم من العقاب حتى الآن، بل وتسنمهم لقمة السلطة - يمثل ضوءا أخضرا لكل حملة السلاح بأن يواصلوا التنكيل بالشعب السوداني أشد التنكيل . إن طريقنا الوحيد هو تراص صفوفنا لإسقاط الانقلاب، ومن ثم تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، دولة سيادة حكم القانون، التي تكون فيها الشرطة خادمة للشعب بحق وحقيقة، والجيش المهني الواحد حارسا لحدود الوطن لا غير.
مبادره القضارف للخلاص 29 يناير 2023
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