مبادرة الخلاص تؤيد إضراب العاملين بالقضارف والمعلمين في كل أنحاء السودان

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12-15-2022, 11:19 PM

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مبادرة الخلاص تؤيد إضراب العاملين بالقضارف والمعلمين في كل أنحاء السودان

    11:19 PM December, 15 2022

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    تصريح صحفي:



    تحيي مبادرة القضارف للخلاص (تجمع اللجان التسيرية للعاملين بالخدمة العامة) والعاملين بولاية القضارف على تنفيذهم إضرابا ناجحا على مدى ثلاثة أيام مطالبين بحقوق العاملين المشروعة التي ضيعتها حكومة الانقلابيين، والتي بدات في الخضوع لإرادة العاملين جراء الضغط .
    وفي الوقت الذي حرمت حكومة الانقلاب العاملين من حقوقهم عكف والي الانقلاب محمد عبد الرحمن محجوب في تبديد الموارد بتوزيع الشاشات لتحسين صورة السفاح حميدتي وإقامة الحفلات لصرف المواطنين عن قضاياهم.
    كما تحيي مبادرة الخلاص (لجنة المعلمين السودانيين) والمعلمين بولاية القضارف وكل انحاء السَودان على إضرابهم الناجح، بعد ان كشفت دراستهم، للسلطات والرأي العام، أن متوسط تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تبلغ (٥٧٩)ألف جنيه سوداني، وطالبت بأن يكون الحد الأدنى للأجور (٦٩) ألف جنيه. كما طالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة (٢٠) بالمئة من ميزانية الدولة، وذلك لحل مشكلات التعليم المتمثلة في الكتاب والإجلاس والبيئة المدرسية ، وتدريب المعلمين، وحتى تستطيع المدارس استقبال سبعة ملايين طفل فقدوا حظهم في التعليم .
    تؤكد مبادرة الخلاص على حق العاملين والمعلمين في الإضراب لانتزاع الحقوق، وصولا للإضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب، ومن ثم وضع قضايا الخدمة المدنية وقضايا التعليم على طاولة النقاش، من اجل حلها بمشاركة العاملين والمعلمين في إطار بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

    مبادرة القضارف للخلاص
    ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

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