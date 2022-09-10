مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين:بيان ترحيب بتدشين الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-09-2022, 04:58 AM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2724

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين:بيان ترحيب بتدشين الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب

    04:58 AM October, 08 2022

    سودانيز اون لاين
    بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-امريكا
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الثورة ثورة شعب
    والسلطة سلطة شعب

    يمضي شعبنا في معركة التحرر الوطني بثبات نحو تمام الوصول وها نحن قد شهدنا في الأيام الماضية ميلاد ميثاقٍ كُتب بالعرق والدم وجسيم التضحيات ميثاق انطلق من قواعد شعبنا من الأرياف والقرى والمدن ليكون الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب هو سلطة الشعب القادمة والتي ستعمل بكل فعالياتها الثورية السلمية لانتزاع السلطة من العسكر وحلفائهم القدامى والجدد.

    جموع المهندسات والمهندسين وجماهير شعبنا الباسل نؤكد نحن في مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين دعمنا الكامل للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب والتزامنا بالعمل كتفاً بكتف مع الثائرات والثوار في المؤسسات المهنية لتكوين أجسامهم الثورية التي تعبر عنهم والتي تسير بالتوازي لجان المقاومة لتكون أكبر كتلة ثورية منبثقة من الشعب ومنه واليه.

    وعلى ضوء ذلك نعمل مع كل تنسيقيات مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين في كل مدن السودان على قراءة ومراجعة النسخة الاخيرة من الميثاق للتوقيع عليها جنباً إلى جنب مع جماهير شعبنا.

    إعلام المبادرة
    ٧ أكتوبر ٢٠٢٢م

    ‬⁩
    ‏⁧‫#ميثاقالشعبالسوداني‬⁩
    ‏⁧‫#وحدةوتنظيملجان_المقاومة‬⁩‬⁩
    ‏⁧‫#لاتفاوضلاشراكةلاشرعية‬⁩
    ‏⁧‫#الميثاقالثوريلتأسيسسلطةالشعب


    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 08 2022
  • بيان من حركة/ جيش تحرير السودان حول مزاعم وأكاذيب موقع سودان تربيون


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 08 2022
  • عناوين الصحف الصادره اليوم السبت 8 أكتوبر 2022م

    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 08 2022
  • رأيت كما يري الحالم..عودة حمدوك. كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • نصيحة غالية:رفيقي القائد مالك عقار كتبه د. محمد مصطفى محمد فضل
  • ساقطون ساقطون ! كتبه زهير السراج
  • معلم الأجيال ضرار صالح ضرار ـ قرن من التاريخ كتبه سليمان صالح ضرار
  • يصبغونَ وجهكَ الجميلَ بالدماء كتبه أمل أحمد تبيدي
  • مفهوم الكايزن مابين حوار د. جبريل و تسالي الشاب في الهايس كتبه صلاح الدين حمزة الحسن
  • بايدن.. ديمقراطي بسياسات جمهورية كتبه د. ياسر محجوب الحسين
  • هل اصبح السودان مقبرة للاستثمار الخليجي ؟ كتبه حسن ابوزينب عمر
  • الحرية والتغيير – الكتلة المدنية... انسلاخ من الجلد أم تطهير للجوهر؟ كتبه اسماعيل عبدالله
  • بداية بلا نهاية- قصة قصيرة كتبه د.أمل الكردفاني
  • بسبب الانقلاب صار السودان ثاني افشل دولة في العالم في مجال التعليم في 2022 ؟ كتبه ثروت قاسم
  • «رباعية ميونيخ» ... بدل عن ضائع كتبه معتصم حمادة























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de