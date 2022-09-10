مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين:بيان ترحيب بتدشين الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب

يمضي شعبنا في معركة التحرر الوطني بثبات نحو تمام الوصول وها نحن قد شهدنا في الأيام الماضية ميلاد ميثاقٍ كُتب بالعرق والدم وجسيم التضحيات ميثاق انطلق من قواعد شعبنا من الأرياف والقرى والمدن ليكون الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب هو سلطة الشعب القادمة والتي ستعمل بكل فعالياتها الثورية السلمية لانتزاع السلطة من العسكر وحلفائهم القدامى والجدد.
جموع المهندسات والمهندسين وجماهير شعبنا الباسل نؤكد نحن في مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين دعمنا الكامل للميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب والتزامنا بالعمل كتفاً بكتف مع الثائرات والثوار في المؤسسات المهنية لتكوين أجسامهم الثورية التي تعبر عنهم والتي تسير بالتوازي لجان المقاومة لتكون أكبر كتلة ثورية منبثقة من الشعب ومنه واليه.
وعلى ضوء ذلك نعمل مع كل تنسيقيات مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين في كل مدن السودان على قراءة ومراجعة النسخة الاخيرة من الميثاق للتوقيع عليها جنباً إلى جنب مع جماهير شعبنا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة