مباحث كسلا تنهي أسطورة لص المساجد



07:04 PM March, 05 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: كسلا : مي علي آدم

استطاعت شرطة مباحث ولاية كسلا من إنهاء أسطورة لص سخر وقته وامكانياته في سرقة المساجد والخلاوي بعدد من المناطق بالولاية ،وضبطت القوة بحوزته كميات من المواسير ومضخات المياه ،و أقر المتهم بأنه تمكن من سرقتها من عدد من المساجد ، ودونت الشرطة بلاغاً في مواجهة المتهم بالقسم الأوسط كسلا وذلك بعد أن تلقت الشرطة عدد من البلاغات عن تعرض مساجد لعمليات سرقة متعلقة بالمواسير ورافعات المياه ولمبات الإنارة وتم وضع خطة أسفرت عن القبض عليه متلبساً بسرقة مسجد .