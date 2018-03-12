مباحثات سودانية أمريكية بشأن السلام



09:08 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخرلحظة

أعلن مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية د.فيصل حسن إبراهيم، إلتزام الحكومة بتعزيز عملية السلام في ولايات دارفور وجنوب كردفان و النيل الأزرق.

وأجرى مساعد الرئيس أمس مباحثات مع القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، إستيفن كوتسيس، وامتدح فيصل تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. في السياق، أوضح القائم بالأعمال الأمريكي عقب اللقاء، أن اللقاء بحث سبل دعم العملية السلمية في دارفور والمنطقتين، مؤكداً دعم بلاده لمساعي السلام والإستقرار في السودان.