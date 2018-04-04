مالك عقار أير :على النظام وقف الابتزاز والإرهاب لقيادة نداء السودان.



08:33 PM April, 04 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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وندعم دعوة الإضراب تضامنا مع المعتقلين.

وتصعيد مطالب الشعب وحقه في الضروريات.



يوما بعد يوم يتضح أن النظام أفلس من فار المسيد، ولا يستطيع تقديم ضروريات الحياة من طعام ووقود ودواء وسلام، علينا توحيد قوانا الحية لمنازلته في جولة جديدة في مدن وريف السودان.

إجتماع باريس وهيكلة نداء السودان غضت مضجع النظام، وهي خطوات ستدعم وحدة المعارضة للوصول إلى مركز موحد أو تنسيق بين كآفة قواها، وجذب الفئات التي هي خارج صفوف العمل المعارض الرسمي، نجاح إجتماع باريس جعل راس النظام يدخل ميدان المعركة بنفسه، إننا في قيادة الحركة الشعبية ونداء السودان:

1. ندعم وحدة كافة المعارضين للنظام.

2. نؤيد دعوة الإضراب لمدة يوم تضامنا مع المعتقلين، التي دعا لها بعض الناشطين، وندعو لتوسيعها والتنسيق بين مختلف المجموعات حتى وإن أدى ذلك الى الإتفاق على ترتيبات تشمل التوقيت وأماكنها في الداخل والخارج، ونعلن عن إستعداد المجلس القيادي للحركة الشعبية للإنضمام لهذه الدعوة، في المناطق المحررة وكافة مواقع تواجد أعضاءه وعلى رأسهم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، وقادة وأعضاء الحركة الشعبية الآخرين.

3. الأزمة الحالية المتمثلةفي الوقود والخبز والدواء يجب أن ندعم حق شعبنا في المطالبة بالضروريات والحياة الكريمة وتصعيد العمل الجماهيري ضد النظام.

4. ندعو شعبنا والقوى السياسية والمجتمع المدني والمجتمعين الاقليمي والدولي لاسيما الاتحاد الإفريقي ووساطته لإدانة محاولات إبتزاز رأس النظام وإرهابه لقيادة نداء السودان ورئيسه الإمام الصادق المهدي، إن هذا يعني عمليا قتل اي فرصة للحوار، وإن النظام والذي فاجأته وحدة نداء السودان وأخذته على حين غرة يتخبط ويلجأ إلى البلطجة والإرهاب، بعد أن عجز عن تقديم أبسط واجباته في الخدمات، تفضحه صفوف الوقود الممتدة على مد البصر

مالك عقار أير

نائب رئيس نداء السودان

رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان

الثالث من أبريل 2018م