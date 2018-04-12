مازال المئات من ابناء دارفور في معتقلات جهاز الامن



10:13 PM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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لايزال المئات من ابناء دارفور في معتقلات جهاز الامن واخرون في السجون لم يطلق سراحهم بعد رغم قرار رئيس الجمهورية الاربعاء بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في سجون البلاد ومن بين المعتقلين (61) شابا من المعاليا لايزالون في سجون كوبر وبورتسودان لاكثر من (9) اشهر بجانب (7) اخرين من طلاب الجبهة الشعبية المتحدة جري اعتقالهم العام الماضي بعد مخاطبة طلابية بسوق بحري ولايزال ايضا الشيخ موسى هلال وعدد من انصاره معتقلين لاشهر مع العشرات من النازحين والنشطاء من معسكرات النازحين ومناطق جبل مرة مرة ويعد الشيخ مطر على يونس احد القادة الاهليين والدينين في دارفور من ابرز المعتقلين الذين رحلوا من دارفور الى الخرطوم ويشتهر الشيخ مطر وهو كفيف بالدفاع القوى الشجاع عن دارفور واهلها وقضايا النازحين واللاجئين والعدالة في دارفور والسودان .