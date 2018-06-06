مئات المعتمرين بفترشون العراء تحت لهيب الشمس منذ اسبوع في سواكن وانعدام الخدمات لسكان القادسية بكسل



04:33 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

رابط مختصر



يفترش المئات من المعتمرين المتجهين إلى المملكة العربية السعودية العراء في ميناء سواكن منذ نحو اسبوع بسبب عدم توفر البواخر وصعوبة الحصول تذاكر الصعود . وقال الإعلامي محمد الأمين اوشيك لراديو دبنقا إن المعتمرين يعيشون ظروف إنسانية بالغة الصعوبة بسبب عدم توفر الفنادق الكافية ، واوضح إن المئات منهم يفترشون العراء في طرقات مدينة سواكن . وذكر إن ازمة المياه الحادة التي تعيشها المدينة فاقمت من معاناتهم .مشسراً إلى أنهم يضطرون لشراء باقة الماء بعشرة جنيهات .واشتكى سكان حي القادسية بكسلا ،الذي تم إنشاءه لإسكان المواطنين تم ترحيلهم قسراً عقب إزالة حي السلام ، من عدم توفر خطوط المواصلات والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية . وقال عدد من سكان الحي لراديو دبنقا إن الجهات المختصة لم تملكهم عقودات مساكنهم الجديدة . واشاروا إلى أن معظمهم يعيشون في منازل مؤقتة ولم يتمكنوا من بناء منازلهم بسبب ارتفاع تكاليف البناء وعدم امتلاك العقودات. وكانت السلطات قد أزالت حي السلام في وقت سابق وسط احتجاجات واسعة من المواطنين.