مؤسسة جسر نيوز تقيم لقاءاً في لندن لمناقشة مستقبل الأوضاع في السودان

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لندن - سودانيزاونلاين

09 مارس 2018



تستضيف مؤسسة جسر نيوز في العاصمة البريطانية لندن -قريبا- بمناسبة مرور عامين على تأسيسها، لقاءا تفاكريا بين عدد من قادة ومنتسبي الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية السودانية، وذلك للنقاش حول كيفية تعزيز الأدوار الوطنية وتوحيد رؤية الأجسام السياسية السودانية المختلفة في سبيل ترتيب العمل السياسي السوداني ودعم الحراك الوطني الداخلي باستراتيجية موحدة، جامعة وممنهجة.

يشارك في اللقاء عدد كبير من الأكاديميين والإعلاميين والخبراء السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية.

كما يناقش اللقاء تفاصيل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة في السودان وإمكانية إنجاز رزنامة عمل علمية ممنهجة وموحدة وصولاً لوثيقة وطنية متماسكة ومتوافق عليها بين كل القوى السياسية السودانية لإنجاز المشروع الوطني الكبير، وتحقيقاً للغايات المشتركة التي تجمع السودانيين كافة في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان.

وقال خالد الاعيسر «مدير مؤسسة جسر نيوز»: “السودان في مرحلة حرجة، لذا فقد آلينا على أنفسنا في هذه المؤسسة ان نهيئ منبراً مستقلاً لمساعدة السودانيين للخروج من هذا النفق المظلم، وعليه، اننا نناشد كل أبناء السودان للاصطفاف معنا لإنقاذ البلاد من العبث والفوضى التي كانت العنوان الأبرز خلال الأعوام الماضية”.

وأضاف: “السودان بلد السودانيين جميعاً، وقد آن الاوان لأن نكون عمليين لا سلبيين متفرجين يائسين، انه نداء الوطن وواجب علينا جميعاً أن نتصدى بقوة وعلمية لسياسات البطش والقتل والتهجير والفساد والإقصاء، والشمولية الدموية التي لازمت التجارب السودانية وأنهكت الفقراء وسحقت المهمشين وشردت الكفاءات الى الخارج”.

جدير بالذكر ان سكرتارية المنشط ستعلن لاحقاً الأوراق المطروحة، وأسماء المتحدثين، وفرص المشاركة، وتاريخ المناسبة، ومكان انعقادها في لندن.

