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مؤسسات أمريكية ترغب في دعم القطاع الخاص بالسودان

23-04-2018, 08:01 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 462

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مؤسسات أمريكية ترغب في دعم القطاع الخاص بالسودان

    08:01 PM April, 23 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    أبدت الجهات الرسمية الأمريكية ممثلة في وزارتي المالية والتجارة وعدد من الجهات ذات الصلة، استعداداً لدعم القطاع الخاص والبنوك الأمريكية والشركات للعمل مع البنوك والقطاع الخاص السوداني.
    وعقدت بواشنطن أول جلسة نقاش عملي من خلال اجتماعات المائدة المستديرة التي تم تنظيمها بواسطة منظمة (بي سي أي يو) الأمريكية، وهي أكبر مؤسسة أمريكية مؤثرة في صناعة القرار بواشنطن، ومبادرة ورعاية بنك الخرطوم .
    وشارك في اجتماع المائدة المستديرة محمد عثمان الركابي وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي حسين، حيث أثنى وزير المالية على المبادرة، وتوقع أن تحدث حراكاً في العمل الاقتصادي بين الخرطوم وواشنطن.
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